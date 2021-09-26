"التطبيع مع إسرائيل".. جدل في الشارع العراقي بعد مؤتمر أربيل

2021/09/26 | 22:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ يومين والعراق منشغل بجدل حول مؤتمر أقيم في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، دعي فيه لأول مرة بشكل علني إلى "التطبيع" مع إسرائيل.

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