قصف أهداف لـ'داعش' في نينوى

2021/09/26 | 22:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بقصف أهداف لتنظيم "داعش" في محافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المدفعية تعالج اهدافاً لتنظيم داعش ضمن قرية الكشاف في مخمور بمحافظة نينوى"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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