العراق.. تحقيق ومذكرات استقدام بشأن سلف ممنوحة لمجلس محافظة لم تسدد رغم حله

2021/09/26 | 22:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر من داخل مجلس محافظة كربلاء المنحل، الاحد، بان هيئة النزاهة باشرت بالتحقيق في سلف ممنوحة لم تتم تسويتها رغم حل المجلس، مشيرا إلى اصدار مذكرات استقدام بحق عدد من الاعضاء.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (26 ايلول 2021)، ان "هيئة النزاهة باشرت بالتحقيق بعد ان تحرزت على عدد من السلف الممنوحة لسنوات سابقة دون ان تتم تسويتها رغم حل المجلس وصدرت عدد من القرارات بذلك من قبل المحكمة المختصة".

وأضاف، ان "هذه الاموال تم اخذها على شكل سلف منذ تأسيس مجلس المحافظة ولغاية حله ابان انطلاق احتجاجات تشرين وتم اصدار عدة مذكرات استقدام بحق عدد منهم".

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