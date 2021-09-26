2021/09/26 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ضرب زلزال قوي الجزيرة الرئيسية في الفلبين، اليوم الاحد، دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي ومسؤولين محليين.ووقع الزلزال، الذي بلغت قوته 5,7 درجات، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زلزال بقوة 5,7 درجات يهز أكبر جزر الفلبين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 5,7 درجات يهز أكبر جزر الفلبين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 5,7 درجات يهز أكبر جزر الفلبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).