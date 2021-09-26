مفوضية الانتخابات تتحدث عن

2021/09/26 | 22:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المفوضية العليا المستقلة

للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، عن

وضع مكافأة مالية لنحو 3 ملايين ناخب

لترغيبهم باستلام بطاقاتهم

البيومترية، فيما كشفت عن تفاصيل جديدة

بشأن المنحة المقرر توزيعها.

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