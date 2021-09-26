مقتل ضابط ومنتسب في الجيش بهجوم لداعش في ديالى

2021/09/26 | 22:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى لقي ضابط برتبة مقدم ومنتسب في الجيش العراقي، الأحد، مصرعمها، جراء هجوم لداعش في قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى.وأفاد مصدر أمني، بأنه “تعرضت إحدى السيطرات التابعة للجيش العراقي في قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى، إلى هجوم لداعش”.وأضاف، أن “الهجوم أودى بحياة آمر السرية الثانية في فوج ديالى التاسع وهو برتبة …

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