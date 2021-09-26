2021/09/26 | 23:15 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CMMQb8258ww

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء: أعداد الزائرين هذا العام تفوق العام الماضي #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كربلاء: أعداد الزائرين هذا العام تفوق العام الماضي #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).