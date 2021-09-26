مصدر يكشف لـ NRT سبب الانتشار الأمني المفاجئ في كربلاء

2021/09/26 | 23:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي، الاحد، بان القوات الامنية انتشرت في مواقع محددة من كربلاء، استعدادا لوصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية (26 ايلول 2021)، ان "القوات الامنية توزعت في مواقع مختلفة من محافظة كربلاء، تحديدا بالقرب من مهبط الطائرات باتجاه مبنى المحافظة".

واضاف ان "الانتشار جاء على خلفية الاستعدادات لوصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى كربلاء".

وفي وقت لاحق، اكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وصول الاخير الى محافظة كربلاء.

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