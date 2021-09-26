خبير اقتصادي: نحتاج الى معامل جديدة تعمل على تشغيل الايدي العاملة

2021/09/26 | 23:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الخبير الاقتصادي، دريد العنزي، اليوم الاحد، نحتاج الى معامل جديدة تعمل على تشغيل الايدي العاملة، مبينا ان توزيع الاراضي على الخريجين سيوفر فرص عمل للعاطلين.وقال العنزي لبرنامج “حصاد الايام” ان “الاصلاح الاقتصادي يحتاج الى تكاتف الجميع”.واضاف “لا يمكن اعادة المصانع الى الخدمة لانها مستهلكة”.واوضح “نحتاج الى معامل جديدة تعمل على […]

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