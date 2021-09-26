العراق يدعو دول العالم لتسلم رعاياهم من عوائل الارهابيين

2021/09/26 | 23:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الخارجيَّة فؤاد حسين،

اليوم الاحد، نظيرته البلجيكيّة في

نيويورك، فيما دعا الدول كافة للتعاون

مع العراق وتنفيذ التزاماتها في تسلّم

رعايها من عوائل الإرهابيِّين

المُحتجزَين في العراق.

وقالت

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