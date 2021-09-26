الكاظمي يصل الى محافظة كربلاء المقدسة

2021/09/26 | 23:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

اليوم الاحد، الى محافظة كربلاء

المقدسة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان مقتضب، تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي يصل ا

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