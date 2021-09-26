2021/09/26 | 23:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم

الاحد، عن طرح الإصدارية الأولى من

سندات "بناء" من فئتي (500,000) دينار،

و(1,000,000) دينار .

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي في

بيان، انه "استمرارا لدور البنك الم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يعلن الإصدار الأول لسندات "بناء") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يعلن الإصدار الأول لسندات "بناء") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).