2021/09/26 | 23:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن مركبتها InSight رصدت مؤخراً مجموعة زلازل على المريخ فاقت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.وقالت الوكالة، وفق موقع ”بزنس إنسايدر“، إن أحد الزلازل كان مثيرا للاهتمام، حيث إنه استمر أكثر من 90 دقيقة.وInSight هي مركبة هبوط آلية مصممة من قِبل وكالة ”ناسا“ لدراسة أعماق …

ظهرت المقالة “ناسا” ترصد زلزالا على المريخ استمر 90 دقيقة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“ناسا” ترصد زلزالا على المريخ استمر 90 دقيقة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“ناسا” ترصد زلزالا على المريخ استمر 90 دقيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).