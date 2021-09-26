الوكالة الدولية للطاقة تعلن منعها من دخول موقع نووي مهم في إيران

2021/09/26 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيينا‭,- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أعلنت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬منعتها‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬ورشة‭ ‬لتصنيع‭ ‬مكونات‭ ‬أجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬المركزي‭ ‬قرب‭ ‬طهران‭.‬ ومنعت‭ ‬الوكالة‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬ورشة‭ ‬لتصنيع‭ ‬مكونات‭ ‬أجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬كرج‭ ‬قرب‭ ‬طهران،‭ ‬خلافا‭ ‬لما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬12‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬المنظمة‭ […]

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