2021/09/26 | 23:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فرض ضرائب على صناع محتوى الانترنت القاهرة -مصطفى عمارة أكد مصدر عسكري رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أنّ القرار الأمريكي بتعليق جزء من المساعدات الأمريكية لمصر لن يؤثر على القدرات العسكرية المصرية لأنّ مصر اتخذت منذ فترة قراراً بتنويع مصادر الأسلحة، إذ حصلت على طائرات رافال الفرنسية وأسلحة وصواريخ روسية متقدمة .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تتجه نحو روسيا وفرنسا لتعويض تعليق أمريكا المساعدات العسكرية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تتجه نحو روسيا وفرنسا لتعويض تعليق أمريكا المساعدات العسكرية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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