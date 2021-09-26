الفائزان الأول والثاني يعلنان السعي إلى تشكيل ائتلاف حكومي في ألمانيا

2021/09/26 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة أكد‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أنّ‭ ‬القرار‭ ‬الأمريكي‭ ‬بتعليق‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الأمريكية‭ ‬لمصر‭ ‬لن‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬القدرات‭ ‬العسكرية‭ ‬المصرية‭ ‬لأنّ‭ ‬مصر‭ ‬اتخذت‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬قراراً‭ ‬بتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الأسلحة،‭ ‬إذ‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬طائرات‭ ‬رافال‭ ‬الفرنسية‭ ‬وأسلحة‭ ‬وصواريخ‭ ‬روسية‭ ‬متقدمة‭ .‬ ‭ ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬استطاعت‭ […]

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