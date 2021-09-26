الكاظمي يصل محافظة كربلاء

2021/09/26 | 23:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء الأحد، الى محافظة كربلاء.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 أيلول 2021)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل الى محافظة كربلاء".

وتأتي زيارة الكاظمي بالتزامن مع احياء ملايين الزائرين من مختلف بلدان العالم أربعينية الإمام الحسين.

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