2021/09/26 | 23:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الأحد، أن إيران منعتها من دخول ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي قرب طهران، خلافا لما ورد في اتفاق 12 سبتمبر، بحسب ما ذكرت المنظمة في بيان

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