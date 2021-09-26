أين ستر الكعبة؟ -اسمها محمد 33- - لمى محمد

2021/09/26 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد “شكراً لوجودك يا صديق، لقد ساهمت في تحقيق أحلامي..ماذا تخسر لو أخبرت صديقك بهذا؟هل فكرت يوماً أن عدم امتنانك يسقمك؟”كتبت هذا في الافتراض وأنا أفكر في بداياتي في الولايات المتحدة ساعدني الكثيرون، أذكرهم واحداً واحداً ولهم في قلبي عزيز الشأن.



شاءت الأقدار و منحني الله فرصة رد المساعدة إلى كثيرين..



لكني ليس الجميع، أصلي لهم جميعاً كل يوم…الامتنان أهم عنصر في صحة الأبدان، الحقد ......





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