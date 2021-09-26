2021/09/26 | 23:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الاحد، عن وجود صفحة مزيفة على منصة فيسبوك تنتحل صفة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ، ممولة وتنشط في العراق وتمارس الاحتيال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صفحة “مزيفة” على الفيسبوك بإسم حاكم دبي..



تنشط بالعراق المركز الخبري الوطني.

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