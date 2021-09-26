2021/09/26 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض داعشي على نقطة للجيش في أطراف بتار بسامراء..منطقة موبوءة أمنياً

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