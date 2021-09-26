لخطورة الوضع.. لجنة تحقيق عالية المستوى في حادثة

2021/09/26 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب، عبد الخالق العزاوي، اليوم الاحد، تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في حادثة "الحد الاخضر" شمال شرق ديالى.وقال العزاوي في تصريح لـ( بغداد اليوم)، إن "احداث الحد الاخضر شمال شرق ديالى ماساوية، إذ سقط شهداء وجرحى بينهم عناصر أمنية"، مؤكدا أن "ماحدث يدلل على حاجة تلك المناطق الى رؤية أمنية تسهم في استعادة الاستقرار ودرء مخاطر الارهاب عن الاهالي بكل اطيافهم".وأضاف أن "لجنة تحقيق عاجلة شكلت للنظر في حيثيات الاعتداء الاجرامي والسعي الى بلورة خطط تسهم في تحصين المناطق من الهجمات الارهابية".وأشار إلى أن "اغلب ضحايا اعتداء الحد الاخضر ذهبوا بسبب القناصة التي ارتفعت وتيرتها في مشهد ديالى الامني خلال 2021 بنسبة 30% قياسا بالعام الماضي"، مبينا أن "ذلك يستدعي جهود امنية في انهاء تاثير القناصة وكشف اوكارهم الاجرامية".وفي ساعة متاخرة من مساء يوم امس السبت، قتل 5 اشخاص بينهم شرطي وإصيب 4 اخريين اثر اعتداء ارهابي مزدوج في منطقة الحد الاخضر.

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