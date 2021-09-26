الكاظمي يصل الى كربلاء ويجتمع مع حكومتها المحلية والقيادات الامنية فيها / موسع

2021/09/26 | 23:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ نينا / وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى كربلاء للاطلاع على الاجراءات الحكومية في استيعاب الملايين المشاركة في احياء شعائر زيارة الاربعين ، ومدى فعالية الخطط التي اعدت لخدمة الزوار الكرام.وكان في استقبل الكاظمي محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي.واجتمع الكاظمي مع الحكومة المحلية والقيادات الامنية في المحافظة ./انتهى

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