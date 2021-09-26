محلل سياسي: القضاء على البطالة بحاجة لقرار شجاع وتكاتف حكومي

2021/09/26 | 23:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، داوود الحلفي، اليوم الاحد، القضاء على البطالة بحاجة لقرار شجاع وتكاتف حكومي.وقال الحلفي لبرنامج “حصاد الايام” ان “الفتح بحاجة للمساعدة من اجل انجاح برنامجه الانتخابي”.واضاف ان “نسبة البطالة عالية جدا وهي بحاجة لخطة شاملة ومعلنة”.وبين ان “القضاء على البطالة بحاجة لقرار شجاع وتكاتف حكومي”.وتابع الحلفي اننا “نحتاج […]

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