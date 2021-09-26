2021/09/26 | 23:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VDJ4viP5jLs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحزب الديمقراطي الكوردستاني يقدم مرشحيه بحلول جذريه لمشكلات العراق) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحزب الديمقراطي الكوردستاني يقدم مرشحيه بحلول جذريه لمشكلات العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).