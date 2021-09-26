داعش يوسع هجماته وينفذ عملية بـ 'اسلحة قنص ورشاش' في محافظة جديدة

2021/09/26 | 23:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، الاحد، بشن تنظيم داعش هجوما على نقطة أمنية للجيش العراقي باسلحة القناص والرشاش في منطقة بتار غربي ناحية يثرب، مشيرا إلى ان الاستهداف لم يوقع أي خسائر أو إصابات بين صفوف الجيش.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (26 ايلول 2021)، ان " داعش هاجم نقطة أمنية للواء مغاوير سامراء للجيش العراقي باسلحة القناص والرشاش واشتبك معها في منطقة بتار غربي ناحية يثرب".

وأوضح، ان "التعرض انتهى بفرار المهاجمين دون أي خسائر أو اصابات بين صفوف قوات الجيش".

وفي وقت سابق من اليوم الاحد، أفاد مصدر أمني، بمقتل ضابط برتبة مقدم في فوج ديالى التاسع، ومنتسب أمني، فضلا عن فقدان منتسبين اثنين اخرين في هجوم شنه داعش على نقطة تابعة للشرطة شمال شرق ديالى.

وقال المصدر لـNRT ، ان "داعش استهدف احدى السيطرات التابعة إلى فوج ديالى التاسع في حي المهندسين التابع إلى قضاء المقدادية".

وأضاف، ان الهجوم "اسفر عن مقتل المقدم (سرمد جامل عباس العتبي) تولد ١٩٨٢ يسكن قضاء بلدروز امر السرية الثانية في الفوج اعلاه والمنتسب (تحرير محمود عبد) وتم نقلهم إلى مستشفى المقدادية العام".

وأشار المصدر الذي تحدث شريطة عدم الافصاح عن هويته، إلى فقد منتسبين اثنين في الاستهداف.

وكان مصدر امني في ديالى، قد افاد اليوم الاحد، بمقتل 5 اشخاص بينهم ضابط برتبة عقيد وجرح 3 اخرين معظمهم من المدنيين بهجوم مزدوج شنه التنظيم في ناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة.

وعن تفاصيل الحادث بين المصدر لـNRT‏، ان "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة ‏شاحنة محملة بالتراب، وأثناء تجمع الاهالي والشرطة هاجم داعش المتجمعين ‏بأسلحة قنص من البساتين القريبة في منطقة (حد الاخضر) باطراف ناحية العبارة".

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