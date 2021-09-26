بالصور.. كربلاء المقدسة تكتظ بالزائرين لإحياء زيارة الأربعين

2021/09/26 | 23:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوير: خضير فضاله

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