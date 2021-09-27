2021/09/27 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعمار مسرح الرشيد في صور توثيقية بغداد – فلاح خيري تحت شعار ( نكدر) تم الشروع بنصب وتركيب لوحات وصور فوتوغرافية توثق عملية إعادة إعمار مسرح الرشيد لحظة بلحظة بجهود موظفي دائرة السينما و المسرح وباشراف مديرها العام احمد حسن موسى.وتمثل اللوحات تسلسل للمراحل الزمنية والاعمال اليومية لاعاده الحياة الى هذا الصرح الثقافي والفني […]

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