2021/09/27 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقنعة إنتخابية فاقعة – عبد الجبار الجبوري تقترب الانتخابات البرلمانية في العراق، وتتصاعد حدة المنافسات بين المرشحين، للفوز بمقعد هناك،وتباينت طرق الدعايات الانتخابية،وإختلفت عن سابقتها، ففي الدورة السابقة،كان المرشحون يوزعون،مسدسات وبطانيات وكارتات موبايل ،وتبليط الشوارع بالسبيّس وعرائض تعيينات(وجدوها بعد الانتخابات في المزابل)،وتوزيع أراض وهمية بلاسندات وهكذا، اليوم إختلفت طرق الدعايات، وأصبحت أكثر خداعا للناخب،ليقع في حبال […]

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