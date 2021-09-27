2021/09/27 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لولا إنتفاضة تشرين لما رأينا الديمقراطية – خالد محسن الروضان يرى بعض السياسيين في انتفاضة تشرين وماقدمته من شهداء بأنها لم تحدث سوى تغيير ضئيل، ويحسب ذلك على توقعاته لنتائج الانتخابات المبكرة والتي ستجرى في 10/10/2021 فهم يرون الانتفاضة لم تنجح في تحقيق اهدافها وهم في هذا الاستنتاج يدرسون الانتفاضة كما يدرس التاجر ارباحه وخسائره.(يعتبر […]

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