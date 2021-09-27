الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تمنع دخول ورشة داخل مفاعلها النووية

2021/09/27 | 00:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الأحد، أن إيران منعتها من دخول ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي قرب طهران.

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ومنعت الوكالة من الوصول إلى ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج قرب طهران، خلافًا لما ورد في اتفاق، 12 أيلول/ سبتمبر، مع إيران، بحسب ما ذكرته المنظمة الأممية في بيان.

وأضاف البيان: ”يكرر المدير العام أن جميع أنشطة الوكالة المذكورة في الإعلان المشترك، حول جميع المعدات، وجميع المنشآت، وجميع المواقع الإيرانية، ضرورية للحفاظ على استمرار“ مهمتها الرقابية، وفق ما نقلت رويترز.

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