النساء يحصدن غالبية مقاعد البرلمان للمرة الأولى في دولة أوروبية

2021/09/27 | 00:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت آيسلندا أول دولة أوروبية تفوز فيها النساء بغالبية مقاعد البرلمان، وفقا للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أعلنت، الأحد، واظهرت تراجع رئيسة الوزراء، كاترين جاكوبستودير، في التحالف الحكومي الذي حصد معظم الأصوات

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