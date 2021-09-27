وزير العدل يزف بشرى للموظفين المتراكمة رواتبهم

2021/09/27 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير العدل سالار عبد الستار، الاثنين، انه سيتم صرف رواتب الموظفين المتراكمة الذين تم تعينيهم على دائرة الاصلاح العراقية.

وقال الوزير في بيان ان "الوزارة تسعى دائماً لصرف مستحقات موظفيها وان عملية الصرف متعلقة بالموافقات التي تصادق عليها وزارة المالية حيث تم في وقت سابق ارسال كتاب الى وزارة المالية من اجل صرف الرواتب المتراكمة والبالغة تسعة اشهر للموظفين الذين تم تعيينهم في عام (٢٠١٩) في دائرة الاصلاح العراقية والبالغ عددهم (٤١) موظفاُ وانه سيتم استحصال الموافقة عليه في القريب العاجل".واشار الى انه "يسعى جاهدا منذ تسنمه الوزارة بان ينال جميع موظفي الدوائر العدلية استحقاقاتهم المشروعة وان يرفع الحيف والغبن عنهم ضمن الاطر القانونية المتبعة".

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