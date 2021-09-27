رئيس الوزراء العراقي يصل كربلاء ويطلع على سير الخدمات في المحافظة - عاجل

2021/09/27 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

اطلع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على سير الخدمات في محافظة كربلاء.

وقال مكتب الكاظمي الإعلامي في بيان ان "الكاظمي اجتمع مع الحكومة المحلية والقيادات الامنية للطلاع على سير الخطط الامنية والخدمية وخاصة النقل".

وأشار الى ان "الكاظمي اطلع على سير الخدمات في محافظة كربلاء وعقد اجتماعا موسعا مع الدوائر الخدمية فيها".

ووصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، اليوم الاحد، الى محافظة كربلاء المقدسة.

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