ريال مدريد يبدأ مفاوضاته مع هالاند

2021/09/27 | 00:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، ان ريال مدريد تواصل مع ايرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند وممثليه، لكن لم يتم الاتفاق بين الطرفين حتى الآن.ومن المتوقع أن يتلقى المهاجم النرويجي العديد من العروض، الصيف المقبل، خاصةً أنه يملك شرطًا جزائيًا بقيمة ليست ضخمة (75 مليون يورو).في الوقت ذاته، يعتبر النادي الملكي ، الفرنسي مبابي هدفًا لا غنى عنه، حيث يضع عليه آمالًا كبيرة لقيادة مشروع الميرينجي مستقبلًا.وحاول الريال ضم اللاعب الفرنسي، هذا الصيف، من خلال تقديم عرضين لسان جيرمان، إلا أن ناديه تمسك ببقائه، على أمل إقناعه بالتجديد.وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري، ومن المتوقع، وفقًا للصحف الإسبانية، أن ينضم لريال مدريد في صفقة انتقال حر./انتهى9

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