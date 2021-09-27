وزير الخارجية يبحث مع ماكورك الاوضاع في المنطقة و التطورات الجارية فيها

2021/09/27 | 00:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ استقبل وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، في محل إقامته في نيويورك، عضو مجلس الأمن القوميّ مُنسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكورك، ومُساعد وزير الخارجيَّة الأمريكيّ لشؤون الشرق الأدنى يايل لمبرت، على هامش أعمال الدورة الـسادسة والسبعين للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة.وذكر بيان للخارجية انه :" جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المُتحدة الامريكيّة ، خاصة العلاقات العسكريّة والأمنيّة وآلية تنفيذ الخطوات التي تم اعتمادها خلال جلسة الحوار الستراتيجي، اضافة الى الاوضاع في المنطقة، و التطورات الجارية فيها، وعلاقات العراق مع دولها ".واكد الوزير :" ان العراق يسعى من خلال دوره المُحوريّ ، الى ان يكون عاملا ومصدرا للاستقرار والتهدئة والوساطة لحل الخلافات ما بين بعض دول المنطقة".واعرب ماكورك، و لمبرت عن تقديرهما للجُهُود التي يبذلها العراق في تعزيز السلّم والاستقرار في المنطقة، وثمَّنا الجُهُود والمُبادرات التي قام بها العراق من خلال مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.كما تطرّق اللقاء إلى العلاقات الأمريكيّة الإيرانيّة، وتأثيراتها على العلاقات بين دول المنطقة في ظل الإدارتين الجديدتين الإيرانيّة والأمريكيّة./انتهى9

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