2021/09/27 | 00:21 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمعية تجار البنزين في بريطانيا تعلن عن نفاد الوقود في آلاف المحطات بسبب "تهافت السائقين" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/27 | 00:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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