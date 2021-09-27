الكاظمي من كربلاء: خدمة الزائرين وحمايتهم واجب اخلاقي وانساني

2021/09/27 | 00:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يعقد اجتماعا مع الدوائر الخدمية والقيادات الأمنية في محافظة كربلاء ويؤكد:

🔵 اتشرف اليوم ان اكون في ارض كربلاء المقدسة ..



ارض الشهادة والقيم ..



وانا ارى هذه الجموع الايمانية تتقاطر الى ضريحي الامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام.

🔵 خدمة الزائرين وحمايتهم وتسهيل متطلباتهم وتقديم كل العون لهم، ليس واجبا طبيعيا عليكم جميعا القيام به، بل هو واجب اخلاقي وانساني وديني كبير.

🔵 اننا نقدم للعالم مثالا عن كيفية إدامة العراقيين لقيمهم الروحية والدينية، بتعاون وتكامل بين ابسط مواطن واكبر مسؤول في الدولة.

🔵 كل زائر الى اربعينية الامام الحسين، يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به رئيس الوزراء والمحافظ والضابط واي موظف، هؤلاء في شوارع كربلاء هم قدوتنا وقيادتنا.

🔵 يجب ان تبقى عيونكم مفتوحة، لاتغفل عن اي حركة مشبوهة او تقاعس، وعلى كل ضابط ابتداء من قائد العمليات الى أصغر ضابط ان يتابع بنفسه مع الاجهزة الامنية حفظ الامن لحظة بلحظة، بلا كلل او تعب او ملل.

🔵 عينكم على اهلنا، وبارك الله بكم وبجهودكم، وقد وضعت امام قائد العمليات والمحافظ، خطا مباشرا للاتصال بي بشكل متواصل لحين انتهاء الزيارة، وفي أي ساعة، ليلا او نهاراً، وساكون جاهزا لحل اي مشكلة ومعالجة اي خلل.

🔵 اكمال إنجاح الزيارة مرتبط ايضاً بتوفير كل وسائل النقل لاعادة الزائرين الى محافظاتهم، وجميع طواقم النقل في الوزارات والجيش مستنفرة لتأدية هذه المهمة.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء 27 - ايلول - 2021

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