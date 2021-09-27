الكاظمي من كربلاء : اتشرف بان اكون بارض الشهادة والقيم .. وخدمة الزائرين واجب اخلاقي وانساني وديني كبير

2021/09/27 | 00:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، انه يتشرف بان يكون في ارض كربلاء المقدسة ..ارض الشهادة والقيم .وقال الكاظمي خلال اجتماعه مع الحكومة المحلية وقادة الاجهزة الامنية في كربلاء :" ان خدمة الزائرين وحمايتهم وتسهيل متطلباتهم وتقديم كل العون لهم، ليس واجبا طبيعيا عليكم جميعا القيام به، بل هو واجب اخلاقي وانساني وديني كبير ".وتابع :" اننا نقدم للعالم مثالا عن كيفية ادامة العراقيين لقيمهم الروحية والدينية، بتعاون وتكامل بين ابسط مواطن واكبر مسؤول في الدولة"، مؤكدا :" ان كل زائر الى اربعينية الامام الحسين، يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به رئيس الوزراء والمحافظ والضابط واي موظف، هؤلاء في شوارع كربلاء هم قدوتنا وقيادتنا"./ انتهى

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