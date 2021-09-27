مجازر متنقلة بحماية حكومة إسرائيل وصمت عالمي - نهاد ابو غوش

2021/09/27 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشفجر يوم الأحد 26 ايلول/ سبتمبر 2021 ارتكبت إسرائيل جريمة جديدة باغتيالها خمسة شبان فلسطينيين، اثنان في قرية برقين جنوب غرب جنين ( برقين قرية تاريخية فيها ثالث أقدم كنيسة في العالم) ، وثلاثة في مزرعة بين قريتي بدو وبيت عنان شمال غرب القدس، بين الشهداء فتى يدعى يوسف صبح في السادسة عشرة من عمره، قوات الاحتلال أتبعت جريمتها التي نفذتها وحدة من قواتها الخاصة تحمل اسما ناعما لطيفا هو دوف ......





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