2021/09/27 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عقيل_الناصري وإزاء هذه الحالة إنشاطر المجتمع العراقي إلى قسمين، عمودياً وأفقياً، بعد التغيير الجذري عام 1958، على وفق معايير التالية :- المصالح الطبقية والأراء الفلسفية والفكرية ؛- الانتماء السياسي والطبقي ؛- الموقف من نظام وسلطة 14 تموز وماهية قيادته ؛- البعد المذهبي ؛- الأفق التاريخي لتطوره ؛- قواه الاجتماعية التي تقوده وغائيتها ؛- ومن منطلق أولوية العراق وأواليته (ميكانزم).ه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقيم الصراع بين الاتجاه العراقوي والعروبوي : - عقيل الناصري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقيم الصراع بين الاتجاه العراقوي والعروبوي : - عقيل الناصري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).