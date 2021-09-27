2021/09/27 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_فُتوح للزوجات فقط ...نصائح للسعادة الزوجية منتهية الصلاحية --------------------------------------لا يُقاس التقدم الحضارى ، بتحقيق الإنسان للمنجزات العلمية على اختلافها وحسب ، بل يقاس بمعايير أخرى ، من أهمها نظرة المجتمع للمرأة ومكانتها.ونحن فى المجتمعات العربية ، حيث الكثرة المسلمة ، مازلنا ننظر إلى المرأة نظرة متدنية ، فهى مخلوق من الدرجة الثانية ، وتفتقد إلى العقل وتميل فى أحكامها إ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للزوجات فقط .. نصائح للسعادة الزوجية منتهية الصلاحية - محمد فُتوح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للزوجات فقط .. نصائح للسعادة الزوجية منتهية الصلاحية - محمد فُتوح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).