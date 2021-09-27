شرطة بغداد تحرر مختطفاً شرقي العاصمة

2021/09/27 | 00:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة بغداد، الأحد، عن تحرير مختطف شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إن "مركز شرطة القدس/ شرق العاصمة وبالتعاون مع القطعات الماسكة فرقة /11 تحرر مختطفاً في منطقة الطالبية وتعثر على اسلحة ورمانات يدوية المكان الذي تم تحرير المختطف منه".

وأضافت أن "البحث جار للقبض على الخاطفين حيث تم العثور على مستمسكاتهم الثبوتية في المكان".

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