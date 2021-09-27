2021/09/27 | 01:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BB-4wca6ZOM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 250 ألف دينار ثمن البطاقة البطاقة الانتخابية ! .. استمع لمرشحة عزم عائشة المساري) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. 250 ألف دينار ثمن البطاقة البطاقة الانتخابية ! .. استمع لمرشحة عزم عائشة المساري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).