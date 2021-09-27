الأمم المتحدة وطالبان.. جدل

2021/09/27 | 01:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى حركة طالبان للاعتراف بها في الأمم المتحدة، وترى أن لديها "كل المتطلبات اللازمة" لهذا الاعتراف من المنظمة الدولية، فيما يرى محللون أنه يمكن استخدام هذه الرغبة "للضغط" على الحركة، وفق أسوشيتد برس

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