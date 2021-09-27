البيئة تشرع لاستخدام السيارت ذات الطاقة المتجددة

2021/09/27 | 01:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكدت وزارة البيئة اهمية التوعية والتثقيف لاستخدام العجلات الصديقة للبيئة ذات الطاقة المتجددة .

جاء ذلك خلال استقبال المخول بادارة وزارة البيئة جاسم الفلاحي وفداً من شركة تويوتا بحضور مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي اميرعلي الحسون ، وتم خلال اللقاء التباحث حول كيفية توفير العجلات الصديقة للبيئة من نوع تويوتا وهي ذات مواصفات عالية .

الوكيل الفني المخول بالصلاحيات الادارية والمالية والفنية لوزارة البيئة جاسم الفلاحي قال انه تم مناقشة الامور المتعلقة بإنشاء محطات ضخ كهربائي لهذه العجلات ، وستكون كوادر وزارةالبيئة والادارات العليا هي اول من يستخدم هذه العجلات لغرض نشر ثقافة استخدام العجلات ذات استخدام الطاقة النظيفةفي العراق وستكون هذه التجربة رائدة واولية تتبعها تجارب كبيرة لشركات عالمية في انتاج السيارات ذات الطاقة الكهربائية .

من جانبه اكد مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي امير علي الحسون اهمية التركيز على موضوع التوعية وزيادة الرغبة لدى القطاعات الحكومية والافراد لاقتناء هذه العجلات الصديقة للبيئة ، وهي ضمن التزام العراق ببنود اتفاقية باريس الاطارية للتغيرات المناخية ، واهمية تنفيذ حملات توعوية مدعومة من اليونسيف في هذا الموضوع .

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