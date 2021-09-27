أحمد الريسوني يبارك لطالبان ويشيْطن قيس سعيد 2/2. - سعيد الكحل

2021/09/27 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل مشاهد تدافع عشرات الآلاف من المواطنين الأفغان داخل مطار كابول وتعلق العشرات منهم بعجلات الطائرات فرارا من بطش وهمجية طالبان ، دليل على كون الحركة تنظيما دمويا قاسى الشعب الأفغاني الأمرّين من طغيانها خلال حكمها قبل انهيار نظامها سنة 2001 .



فالجرائم والاغتيالات المنظمة التي ترتكبها حركة طالبان بعد السيطرة على السلطة تفرض على الدكتور الريسوني والاتحاد الذي يرأسه إدانة الحركة والحكم ببراءة الإسلام م ......





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