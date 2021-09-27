ربنا يستر - منى حلمي

2021/09/27 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي ربنا " يستر " !!------------------------------------------------- من أكثر المقولات التى تتردد على ألسنة النساء والرجال فى مجتمعاتنا ، هى " ربنا يستر " ، " استر يا رب " ، " مستورة ان شاء الله " ، " يسترنا دنيا وآخرة " ، " استرنى ربنا يسترك ".



نحن بلا منافس ، بلا شك ، بلا تردد ، مجتمعات عاشقة للستر ، واقعة فى غرامه منذ الميلاد وحتى التستر بالكفن .



ماذا تطلب من الدنيا ......





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