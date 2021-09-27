الولايات المتحدة تستعيد لقب

2021/09/27 | 01:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت الولايات المتحدة ببطولة كأس رايدر للغولف، يوم الأحد، بعد أن تقدمت على الفريق الأوروبي لتستعيد اللقب الذي غاب عنها النسخة السابقة

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