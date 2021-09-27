لا علم للوزارة بها!!- حسين القاصد

2021/09/27 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين القاصد في بداية الضجة، ولم يكن أحد يعرف من هي سحر الطائي، حتى كاتب هذه السطور، حيث نشرت في صفحتي الشخصية متسائلا من هي سحر الطائي وأين تعمل وعززت سؤالي بالفيديو الذي ظهرت فيه تطالب بالتطبيع؛ فكانت أول ردة فعل لوزارة الثقافة أنه لا توجد موظفة لديهم بهذا الاسم!! ومن بين ردود الوزارة ما […]

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